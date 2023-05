A Taranto Frans Timmermans, vicepresidente Commissione europea

Visita a Taranto di Frans Timmermans: il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, responsabile dell’azione per il clima e il Green Deal europeo, sarà al teatro Fusco lunedì 15 maggio alle ore 10.

L’evento è organizzato dalla Commissione europea – rappresentanza in Italia, in collaborazione con Europe Direct Taranto nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. «Nella provincia ionica – spiegano i promotori – insistono importanti siti industriali e pertanto parlare di fonti di energia alternative e sviluppo sostenibile è di grande interesse pubblico».

Attesa per il momento di confronto, anche alla luce dell’impegno dell’UE nella transizione verde dei territori, nell’abbattimento delle emissioni e nell’incremento di produzione di energia rinnovabile.

Tra i temi al centro dell’intervento: Green Deal europeo, legge sul clima e Just Transition Fund a sostegno della diversificazione economica e dell’occupazione in settori «green» che, per il territorio tarantino, ha previsto oltre 800 milioni per la riconversione verde e il superamento della dipendenza da fonti fossili. Proprio Frans Timmermans, più volte, si è interessato a Taranto con particolare riferimento all’ex Ilva e ai piani di riconversione attraverso la decarbonizzazione.

Il prezioso momento di confronto punta a rendere le istituzioni europee sempre più vicine ai cittadini, per una loro partecipazione attiva. Per l’occasione, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea dialogherà con i cittadini, rispondendo alle domande dei presenti. L’incontro, moderato dalla giornalista di Sky TG24, Liliana Faccioli Pintozzi, si terrà al teatro comunale Fusco ed è aperto a tutta la comunità. L’ingresso è libero con registrazione obbligatoria al sito https://bit.ly/3LwSWYy.

Programma: dalle ore 9 alle 10 registrazione e welcome coffee, dalle 10 alle 11 dialogo con i cittadini. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia.

