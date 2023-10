Taranto, malattie reumatiche i consigli degli esperti grazie all’associazione A.R.I.ANNA

Anche quest’anno l’Associazione Reumatici e Rari Italiani Anna Onlus , in occasione del mese delle malattie reumatiche, organizza una giornata di sensibilizzazione delle malattie reumatiche e rare, sabato 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 14 presso il Centro Commerciale Ipercoop di Taranto.

In quella giornata tutti i cittadini, con ingresso libero, potranno relazionarsi gratuitamente con diversi medici specialisti, quali Reumatologo, Ortopedico, Medico di Medicina Generale, Medico Chirurgo, Oculista, Radiologo, per esporre dubbi, ma anche ricevere chiarimenti e consigli sulle proprie patologie e sul percorso più idoneo per migliorare la propria qualità di vita

Inoltre sempre nella stessa giornata A.R.I.ANNA ONLUS da la possibilità a tutti quelli che lo vorranno di sottoporsi gratuitamente ad alcuni screening diagnostici. A.R.I.ANNA ONLUS non intende sostituirsi alla sanità pubblica, ma affiancarla nella sensibilizzazione di queste patologie ancora poco considerate. Per tutte le informazioni ci si puo’ rivolgere alla presidente, Sig.ra Petraroli Maria ai numeri di telefono 393/5669262 o al 329/8033661.

