Taranto: soli in casa, due bambini lanciano oggetti dal balcone

Mattinata di giovedì 19 ottobre piuttosto movimentata al quartiere Tamburi di Taranto. Due bambini molto piccoli (il più grande avrebbe due anni), lasciati soli in casa, hanno cominciato a lanciare oggetti vari dal balcone al quinto piano di uno stabile di via Verdi. Piatti, bicchieri, posate, i due hanno buttato di tutto in strada fino all’arrivo della Polizia: gli agenti hanno sono riusciti a entrare nell’appartamento sfondando la porta d’ingresso. Mezz’ora dopo è arrivata la madre. Nel frattempo, i bambini sono stati portati in ospedale da un’ambulanza del 118 per accertamenti. Sono in corso indagini per capire come così piccoli fossero soli in casa.

