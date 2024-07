Taranto lancia Human Pride: marcia per diritti e inclusione sociale

Taranto si prepara a ospitare un evento senza precedenti: la prima edizione di “Human Pride”, in programma sabato 6 luglio. Il raduno è previsto in via Acton alle 17.00, da dove partirà un corteo colorato e festoso che attraverserà le strade della città, culminando in Piazza Garibaldi con momenti di musica e riflessione.

Il collettivo “HumanPrideTaranto” è nato dall’unione di numerose associazioni locali, tra cui Apmarr, Terra Jonica, Arci Puglia, Mercato Nuovo, Cest, Giustizia Per Taranto e T Genus, con l’obiettivo di promuovere i diritti civili e l’inclusione sociale. L’iniziativa ha ricevuto il supporto di oltre quaranta associazioni e organismi diversi.

La parata sarà dedicata alla memoria di Mimmo Martucci, storico attivista tarantino. Madrina dell’evento sarà l’avvocata Cathy La Torre, rinomata per il suo impegno nella lotta contro le discriminazioni e per l’uguaglianza.

Presentata in conferenza stampa a Palazzo di Città, alla presenza di esponenti del comitato promotore e delle istituzioni locali, l’iniziativa ha sottolineato la necessità di difendere i diritti umani in modo intersezionale. I partecipanti a “Human Pride” si impegneranno contro tutte le forme di oppressione, promuovendo una comunicazione pacifica e rispettosa.

L’evento vuole mettere al centro la tutela dei diritti di tutte le persone, in particolare delle comunità LGBTQIA+, delle donne, dei lavoratori, dei migranti, delle persone con disabilità e di tutti coloro che sono invisibilizzati dal sistema. L’obiettivo finale è informare e lottare per l’uguaglianza sociale e legislativa.

Questa prima edizione di “Human Pride” segnerà l’inizio di un impegno continuo del collettivo per diventare un punto di riferimento per la promozione sociale sul territorio.

Tra le associazioni partecipanti figurano No Binary Massafra, Arci Calypso, Mediterranea Taranto, Amnesty Taranto, Nudi, Citte Citte, Proloco Pulsano, Auser, La Casa delle Donne Taranto, Artava, Ethra, CGIL Taranto, Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo, Partito Democratico Provinciale Taranto, NPS Puglia, Giovani Democratici, Libera Taranto, e molte altre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author