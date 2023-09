Taranto: la Polizia espelle un georgiano irregolare

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga e alla ricerca di armi nella zona compresa tra via Dante e Via Japigia, a Taranto, la Polizia ha identificato, in un appartamento di via Temenide, un uomo e una donna di nazionalità georgiana, rispettivamente di 34 e 31 anni. Durante i controlli, è stato appurato che entrambi non erano in regola con le norme che disciplinano il soggiorno sul territorio italiano.

A seguito degli accertamenti effettuati dall’ufficio immigrazione della Questura, nei confronti del cittadino georgiano, privo di regolare passaporto e gravato da precedenti penali, è stato emesso dal Prefetto di Taranto il decreto di espulsione. L’uomo è stato accompagnato presso il C.P.R. di Ponte Galeria di Roma per il successivo rimpatrio.

Alla donna, invece, è stato ritirato il passaporto in corso di validità con l’obbligo di presentazione all’ufficio immigrazione.

