TARANTO – Un grosso sasso lanciato contro un autobus urbano della linea 11 ha mandato in frantumi un finestrino del mezzo pubblico. Un grave gesto, l’ennesimo, che poteva avere conseguenze ben più gravi, la grossa pietra fortunatamente non ha colpito i passeggeri che si trovavano a bordo, solo qualche lieve escoriazione per un uomo. L’episodio è avvenuto sulla strada stale 172 poco dopo le 23 di venerdì 22 settembre, il bus di kyma mobilta’ era partito dal capolinea del quartiere Paolo VI ed era diretto verso il centro del capoluogo ionico. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato. Non è la prima volta che a Taranto si verificano atti vandalici di questo tipo, pare che la pietra sia stata lanciata da qualcuno che si trovava nelle campagne circostanti. Il mezzo ha dovuto fermarsi e fare scendere i passeggeri che hanno dovuto attendere l’arrivo di un altro mezzo per raggiungere le loro abitazioni.

Nello scatto di Francesco Manfuso il grosso sasso che è stato lanciato

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp