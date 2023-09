Antimafia: il presidente Colosimo in prefettura a Taranto

Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, sarà a Taranto per un vertice in prefettura lunedì 25 settembre alle ore 10.30. Il numero uno dell’antimafia arriva per un’indagine conoscitiva e per acquisire maggiori elementi sul fenomeno della criminalità organizzata nella città capoluogo.

Ad annunciare la visita è l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro anche lui della Commissione parlamentare Antimafia: “L’arrivo del presidente Colosimo a Taranto è un segnale di grande attenzione per il nostro territorio. Un gesto concreto che dimostra la presenza dello Stato e delle Istituzioni. Uno Stato determinato e deciso nel riaffermare la sicurezza e la legalità al fine di contrastare e frenare episodi criminali che potrebbero compromettere la tranquillità dei cittadini. Sarà l’opportunità per condividere l’importante lavoro svolto dalle forze dell’ordine oltre che approfondire e mettere in campo nuove misure e iniziative a tutela della città di Taranto e dell’intera provincia”.

Al vertice in prefettura, oltre al padrone di casa Demetrio Martino, saranno presenti anche il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Eugenia Pontassuglia, il questore di Taranto, Massimo Gambino, il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonello Gasparre Giardelli, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonello Massimiliano Tibollo.

