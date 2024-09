Taranto, Kyma Mobilità: ‘Accordo storico? Illusione per lavoratori’

Le sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti hanno espresso rammarico per l’inutile sciopero indetto successivamente all’accordo sottoscritto l’11 settembre 2024 con Kyma Mobilità Spa. Secondo i sindacati, anche l’ultima sigla critica avrebbe finalmente compreso il valore dell’intesa raggiunta, ma troppo tardi, causando danni economici ai lavoratori e disagi agli utenti.

Gli stessi sindacati sottolineano come l’assessore, a nome del sindaco, avesse già garantito un aumento del buono pasto a 8 euro, confermando una prassi consolidata negli anni precedenti. Nonostante ciò, lo sciopero ha eroso parte dei benefici economici ottenuti dall’accordo.

FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti ironizzano su chi oggi festeggia un presunto “accordo storico”, già deciso dal CdA il 25 settembre 2024, definendo questa celebrazione un’illusione per i lavoratori. Le sigle invitano ora alla responsabilità e serietà, soprattutto in vista del prossimo incontro del 1° ottobre, fondamentale per chiudere rapidamente la trattativa sul Premio di Risultato (PdR) senza ulteriori ritardi.

Infine, i sindacati denunciano un clima di tensione crescente tra i lavoratori, alimentato da quella che definiscono una “campagna elettorale” scorretta in azienda, e avvertono che potrebbero riconsiderare la loro partecipazione al percorso unitario finora seguito.

