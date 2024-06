Taranto, Kanoute potrebbe salutare: c’è il Trapani

Il Taranto potrebbe perdere Mamadou Kanoute. L’attaccante senegalese, infatti, è finito nel mirino del Trapani che conta di chiudere l’operazione entro la prossima settimana. Ci sarebbe già un accordo di massima tra le due società. Per lui sarebbe già pronto un contratto biennale. Nei giorni scorsi aveva mostrato interesse per un suo ritorno anche l’Avellino. Nella passata stagione Kanoute ha disputato 37 partite con la maglia del Taranto segnando 13 reti. Contestualmente il Taranto (che deve fare i conti con la grana stadio) , però, è attivo nel mercato in entrata con il tecnico Ezio Capuano che sta valutando diversi profili (soprattutto in attacco) per entrare nel vivo di questo calciomercato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author