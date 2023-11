Taranto: in arrivo 75 migranti salvati dalla Ocean Viking

Mentre la nave Ocean Viking (Sos Mediterranee) era in navigazione da Ravenna a Siracusa, il Centro per il coordinamento del soccorso in mare italiano (ITMRCC) l’ha incaricata di soccorrere un’imbarcazione in difficoltà sul Mar Jonio. Il team ha tratto in salvo 75 tra uomini, donne e bambini a bordo di una barca a vela partita da Smirne, in Turchia.

I sopravvissuti, tra cui 23 donne e 17 bambini, hanno trascorso almeno 7 giorni in mare terminando cibo e acqua. “È stato un salvataggio impegnativo perché la barca a vela, stracarica,”rollava e beccheggiava” nel buio. I 75 naufraghi sbarcheranno nel porto di Taranto”, si legge in una nota di SOS Mediterranee Italia.