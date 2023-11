Minacce di morte a imprenditore, arrestato 54enne di Pulsano

I carabinieri di Manduria (Taranto) hanno arrestato un 54enne di Pulsano (sempre in provincia di Taranto) con l’accusa di estorsione. L’indagine è scattata lo scorso marzo dopo un atto intimidatorio commesso ai danni di un imprenditore. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 54enne avrebbe imposto all’uomo il licenziamento di un dipendente minacciandolo di morte se non avesse soddisfatto la sua richiesta. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Taranto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp