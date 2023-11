Trani, auto in fiamme sulla SS 16bis

TRANI – Un’auto in fiamme sta causando rallentamenti al traffico sulla strada statale 16bis, all’altezza dell’uscita Trani Nord in direzione Foggia. La vettura, ferma a ridosso dello svincolo, ha preso fuoco per cause ancora da accertare nella serata di venerdì.

Sul posto è giunta una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco, seguono aggiornamenti.

