Iacovone verso tutto esaurito, staccati oltre 5000 biglietti in un giorno

TARANTO – Viaggia spedita la prevendita per la gara Taranto – Juve Stabia in programma domenica 5 novembre allo stadio Iacovone. La società rossoblù ha avviato la prevendita giovedì pomeriggio, in sole 24 ore sono stati staccati 5388 tagliandi, così suddivisi:

CURVA NORD: 3881

GRADINATA 1762

TRIBUNA 717

TOTALI 6360

Cifre che comprendono gli abbonati: 972 tessere.

Ad un passo dal tutto esaurito il popolare settore della Curva Nord, sono disponibili ancora solo 700 biglietti.

Ricordiamo che al momento la capienza massima dello stadio del rione Salinella è di circa 11.000 spettatori. Con questa media già domani, alla vigilia della partita si potrebbe registrare il tutto esaurito. In molti rischiano di non assistere al match con la capolista del girone.

