Il Barletta ci prova con Tato Diaz ma c’è una folta concorrenza

Non è un mistero che il Barletta sia a caccia di un attaccante. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il club biancorosso è sulle tracce di tato Diaz, appena svincolatosi dal Lamezia ed ex Fasano e Taranto. La trattativa è già in fase avanzata ma c’è da battere la concorrenza di Gelbison e Manfredonia su tutte.

