Taranto, impegni elettorali per autisti bus: disagi nei trasporti

A causa delle elezioni per il Parlamento europeo e alcune amministrazioni locali, numerosi dipendenti di Kyma Mobilità-Amat, l’azienda di trasporto pubblico urbano di Taranto, saranno impegnati come presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista ai seggi elettorali.

Attualmente, l’azienda ha ricevuto circa 106 comunicazioni di assenza, di cui 95 sono autisti, rappresentando circa il 40% del personale di guida. Questo numero è destinato a crescere, considerando che gli accrediti possono avvenire fino all’apertura dei seggi alle 9.00 di sabato 8 giugno. Oltre a queste assenze, si devono sommare quelle per malattia, infortuni e permessi legge 104.

Kyma Mobilità ha già sospeso ferie e permessi sindacali retribuiti del personale di guida, ma da sabato 8 a martedì 11 giugno non sarà in grado di garantire il completo svolgimento dei servizi di linea. L’azienda si scusa per i disagi causati, che sono indipendenti dalla sua volontà.

