Taranto, il Comune nomina Pelillo nel direttivo dei Giochi 2026

TARANTO – Prima nomina nella nuova era dei Giochi del Mediterraneo. Sarà Michele Pelillo il rappresentante del Comune di Taranto nel Consiglio Direttivo del Nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026.

La nomina è avvenuta nel pomeriggio con il decreto sindacale 59/2023 pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune jonico.

Il nuovo Consiglio Direttivo, come previsto dall’art. 7 comma 1 dello Statuto registrato dal Notaio a Roma venerdì scorso, sarà composto da due rappresentanti nominati dal Ministro dello Sport Abodi, uno nominato dal Ministro degli Affari Europei Fitto, dal Commissario Straordinario dei Giochi Massimo Ferrarese, da un rappresentante della Regione Puglia, da un membro designato dal Comune di Taranto (Pelillo appunto), da un rappresentante designato dal presidente del Coni Malagò.

La nomina di Pelillo non sorprende: l’avvicinamento tra l’ex parlamentare del PD e già commissario dell’istituenda azienda ospedaliera SS. Annunziata si era palesato l’11 settembre scorso, quando il primo cittadino ha nominato Pelillo, a titolo gratuito, consulente per i grandi progetti e i finanziamenti regionali, statali ed europei.

Un rapporto di fiducia che si è consolidato col tempo e che sfocia, adesso, in una nomina cardine per il Comune di Taranto: la rappresentanza nel direttivo dei Giochi di Taranto 2026 che intercetteranno, in totale, lo stanziamento governativo di 275 milioni e saranno fondamentali per lo sviluppo futuro del territorio.

