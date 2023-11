Taranto: in arrivo lo svincolato Luciani

TARANTO – Sconfitta, questa volta, senza attenuanti: il Taranto visto all’opera contro il Sorrento non è piaciuto né sul fronte dell’approccio, né tantomeno sotto l’aspetto gestionale dopo l’espulsione, del tutto ingenua, rimediata da Bifulco. Nessuna avvisaglia di crisi anche perché la classifica continua a sorridere ai rossoblù, ma serve un cambio di passo immediato per evitare problematiche in futuro. Diversi i limiti emersi, soprattutto sulla zona destra del campo.

La società ha intenzione, quindi, di procedere con il tesseramento dello svincolato Alessio Luciani, classe ’90, che già da qualche tempo si sta allenando con il Taranto: reduce dal biennio con la Reggiana, l’esterno destro è già stato alle dipendenze di Capuano ai tempi di Arezzo. Il suo tesseramento dovrebbe indurre il club a mettere fuori lista un calciatore attualmente sotto contratto: ciò dovrebbe toccare a Kondaj, ma vi sono ancora delle valutazioni in atto. In ogni caso, è tempo di riflessioni a 360°: la prova del Viviani non ha minimamente convinto e già nelle prossime due contro Brindisi e Casertana, entrambe in casa, servirà un passo differente.

