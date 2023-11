Taranto Fc, Capuano: “Chi non è tranquillo a gennaio può andare via”

TARANTO – La sconfitta di Potenza si trascina qualche punto interrogativo, non solo per il risultato negativo, ma soprattutto per la prestazione che fa segnare un passo indietro. Il tecnico del Taranto Capuano, come sempre, non le manda a dire: “chi non è tranquillo, a gennaio può andare via”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp