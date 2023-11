Fidelis Andria, il saluto di Farina: “Ho dato tutto, dispiace”

ANDRIA. Ha voluto congedarsi sui social e lasciare un messaggio d’addio ma anche di ringraziamenti, mister Francesco Farina. Che da alcuni minuti non è più l’allenatore della Fidelis Andria.

“La sfida era dura – ha scritto – inizio in ritardo, squadra tutta nuova costruita in 4 giorni, calendario iniziale complicato, poca programmazione del parco under, ma grazie all’apporto dei calciatori e di tutte le componenti di una squadra di calcio ed al grande sostegno dei nostri tifosi che ci hanno sempre aiutato, si stava facendo bene. Gli obiettivi stagionali erano quelli di un campionato di transizione, siamo stati sempre nei play off tranne nell’ultima giornata, miglior attacco del campionato 3 turni di coppa Italia superati, con margini di miglioramento notevoli. Si va via con la consapevolezza di aver dato tutto. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di allenare in una grandissima piazza,mi dispiace non mi abbia dato la possibilità di partecipare alla grande partita di domenica prossima. L’avrà fatto per la salute del mio cuore. Un abbraccio a tutti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp