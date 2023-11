Termina 3 a 1 per il Picerno il derby del “Curcio”

Sfida tra felini di grossa taglia quella tra la “Leonessa della Lucania” di Emilio Longo e i “Leoni Rossoblù” di Franco Lerda. Derby tutto lucano che vede in un “Curcio” sold out affrontarsi in questa tredicesima giornata di Campionato Az Picerno e Potenza Calcio per una sfida mai banale, mai scontata, dalle grandi emozioni. Tre punti in palio pesantissimi che in caso di prima vittoria in trasferta di Caturano e compagni pareggerebbe i conti in classifica. Grande protagonista del match il capocannoniere di tutta la Serie C, l’ex Iacopo Murano.

In cronaca. Passano duecento secondi e passa subito in vantaggio il Picerno con un sinistro forte e potente di De Cristofaro (1-0) che si infrange sotto il sette. Al settimo è Pagliai a provarci dalla distanza ma la palla termina sul fondo. Al decimo c’è la prima conclusione degli ospiti con Candellori che però calibra male la mira. Tre minuti dopo è prodigioso Gasparini ad uscire sui piedi di Pagliai lanciato con il contagiri da Esposito ad evitare il raddoppio del Picerno. Al 23esimo vola il numero uno potentino a togliere dal sette la punizione di Guerra dalla sinistra. Ma pochi secondi dopo è Murano (2-0) che di testa mette a segno la dodicesima marcatura stagionale per il raddoppio dei padroni di casa. Al 29esimo arriva il terzo gol del Picerno. Arriva dai piedi di Ceccarelli (3-0). Arriva direttamente da calcio d’angolo. Potenza ammutolito. Al 37 Hristov, dagli sviluppi di un corner, la spara alta sulla traversa. Due minuti dopo, da calcio piazzato, Di Grazia costringe Summa alla deviazione in corner.

Nella ripresa dopo 90 secondi Di Grazia spaventa Summa con un rasoterra che però si spegne sul fondo. Al 50esimo gol annullato a Caturano finito in fuorigioco. Risponde il Picerno subito dopo con Ceccarelli che con un sinistro a giro sfiora l’incrocio. Ma ad accorciare le distanze ci pensa Caturano (3-1) al minuto 53 abile a difendere la palla e a spingerla alle spalle di Summa per la rete del 3 a 1. All’85esimo Gasparini chiude bene su Graziani lanciato in area da Pitarresi. Al 90esimo De Cristofaro trova Gasparini sulla sua strada a dirgli di no alla rete del poker.

È l’ultima occasione di un match che consegna meritatamente i tre punti ad un Picerno partito a mille all’ora e che ha saputo poi controllare bene la partita nei secondi 45 minuti. Potenza che dopo un primo tempo da dimenticare ha provato una timida reazione ma non sufficiente per recuperare una gara di spiccata marca melandrina. Appuntamento con la prima vittoria in trasferta rinviata dunque per gli uomini di Lerda che avrà ancora molto da lavorare soprattutto sotto il profilo mentale e dell’atteggiamento quando il Potenza esce dalle mura amiche del “Viviani”. Longo batte invece per la prima volta nei Professionisti i cugini potentini.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – POTENZA CALCIO

Lunedì 13 novembre 2023, ore 20.30, stadio “D. Curcio”: 13a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra (60’ Garcia); De Ciancio, Gallo; De Cristofaro, Esposito E. (73’ Pitarresi), Ceccarelli (66’ Graziani); Murano (73’ Diop).

A disp.: Merelli, Esposito A., Santarcangelo, Ciko, Biasol, Savarese, Novella, Vitali, Albadoro.

All.: Emilio Longo

POTENZA CLACIO (3-4-1-2): Gasparini; Hristov, Sbraga, Monaco; Gyamfi (46’ Steffè), Candellori, Prezioso (46’ Pace), Hadziosmanovic; Di Grazia (75’ Rossetti); Asencio (84’ Gagliano), Caturano.

A disp.: Alastra, Galiano, Maddaloni, Armini, Mata, Verrengia, Saporiti, Volpe.

All.: Franco Lerda

Arbitro: Arena (Torre del Greco)

Guardalinee: Tchato (Aprilia) – Landoni (Milano)

Quarto Uomo: Mirabella (Napoli)

AZ PICERNO 3 – 1 POTENZA

MARCATORI: 4’ De Cristofaro, 23’ Murano, 29’ Ceccarelli, 53’ Caturano

AMMONITI: 22’ Monaco, 58’ Steffè, 79’ De Ciancio

ESPULSIONI:

CORNER: 8 – 5

RECUPERO: 1’ – 5’

SPETTATORI: 1.598

INCASSO LORDO: euro 18.595

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp