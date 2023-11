UFFICIALE: L’Andria esonera Francesco Farina

Adesso è ufficiale: Francesco Farina non è più l’allenatore della Fidelis Andria. In sera è giunto il comunicato del club: “La Fidelis Andria 2018 comunica l’esonero del tecnico della prima squadra Francesco Farina. La Fidelis ringrazia il mister per quanto fatto ed augura il miglior proseguo di carriera”. Come anticipato da Antenna Sud in pole per la sostituzione c’è De Candia, fedelissimo del Patron Di Benedetto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp