Il presidente della Fondazione Cittadella della Carità, Salvatore Sibilla, ha ricevuto un avviso di garanzia. Il massimo dirigente della struttura sanitaria ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliiminari.

Nell’ipotesi formulata dal PM Antonio Natale il presidente Sibilla, nella sua qualità di rappresentante legale della Fondazione Cittadella della Carità, non avrebbe versato entro i termini previsti per la presentazione annuale di sostituto d’imposta le ritenute dovute sulla base delle stesse dichiarazioni per gli anni d’imposta 2020 e 2021 per un ammontare complessivo di 1.704.918,26 euro.

