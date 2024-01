Taranto: il Catanzaro rilancia per Antonini, vicina la fumata bianca

Adesso ci siamo. Quella di domani, venerdì 19 gennaio, potrebbe essere la giornata decisiva per la cessione di Antonini dal Taranto al Catanzaro, il Catanzaro. L’incontro tra i patron delle due società Noto e Giove dovrebbe avvenire nel capoluogo calabrese, per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Fatta dunque per il trasferimento del calciatore in giallorosso. Confermata la durata del contratto fino al 2027. Il Catanzaro nelle ultime ore avrebbe ritoccato l’offerta e ora pare si sia davvero ai dettagli.

