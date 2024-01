Foggia, dal Catania potrebbe arrivare il centravanti croato Milos Bocic

Il Foggia è in cerca di un attaccante. Nelle ultime ore il club rossonero avrebbe sondato il centravanti croato Milos Bocic, punta classe 2000 di proprietà del Catania. Nel corso di questa stagione, Bocic ha raccolto 15 presenze in forza agli etnei, realizzando anche un gol contro il Brindisi ed un assist contro la Virtus Francavilla. Il doppio innesto di Costantino e Cianci ha messo nelle ultime ore Bocic nelle condizioni di cercare maggior spazio altrove. Foggia è al momento una possibile destinazione per l’attaccante nativo di Beograd.

