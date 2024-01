Foggia, in dirittura d’arrivo la trattativa per Perina dal Monopoli

FOGGIA – Pietro Perina sarà, salvo colpi di scena, il nuovo portiere del Foggia. Il club rossonero starebbe chiudendo con il Monopoli per il classe ’92, pista preferita a quella di Jacopo Furlan del Perugia. Perina ha totalizzato finora 20 presenze in stagione con la maglia biancoverde.

Altra operazione in uscita per il Monopoli che, qualche giorno fa, ha accolto il portiere classe 2001 Ludovico Gelmi.

