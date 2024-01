Barletta verso il Gallipoli, occhi su nuovi innesti a centrocampo

BARLETTA – Giro di boa settimanale per il Barletta, che domenica sarà impegnato ad Ugento contro il Gallipoli per la seconda trasferta consecutiva. Biancorossi reduci dallo 0-0 di Castellabate contro il Santa Maria Cilento, ma anche da una prima parte di allenamenti in cui il tecnico Dino Bitetto ha iniziato a conteggiare le disponibilità per il prossimo weekend.

Certo il rientro di De Marino dopo aver scontato il turno di squalifica, resta più complicata la situazione di Lobosco. Il difensore biancorosso si è sottoposto ad esami radiologici lunedì mattina e gli esiti non sarebbero confortanti. Lo staff sanitario del Barletta ne valuterà le condizioni nei giorni precedenti alla trasferta in Salento, con l’allenatore che dovrà eventualmente adottare delle alternative a partire proprio dall’utilizzo di De Marino.

Mercato ancora in fermento, soprattutto a centrocampo. Il direttore sportivo Marcello Pitino ha messo gli occhi su un centrocampista francese classe 2005, già a Barletta in queste ore e in attesa di essere annunciato. Potrebbe non essere l’unico elemento ad implementare il parco under biancorosso, mentre si lavora per un centrocampista senior dalla Serie C che prenda definitivamente il posto dell’ex playmaker Marconato. Sguardo su più fronti, ma sempre con l’obbligo di tornare ad una vittoria che manca da oltre due mesi.

