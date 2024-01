Monopoli scatenato, è fatta anche per Christian Tommasini

Christian Tommasini del Pescara. Sull’attaccante classe 1998 c’è anche l’interesse della Lucchese. Tommasini sarà un nuovo calciatore del Monopoli. Accordo chiuso in mattinata tra il club pugliese e il Pescara. Sull’attaccante classe 1998 c’èra l’interesse di diversi club di Serie C, in primis la Lucchese che ha fatto di tutto per tesserarlo. Tommasini arriverà al Monopoli con la formula del prestito. Un colpo importante del ds Marcello Chiricallo dopo quello che ha portato in biancoverde anche Franco Sosa.

About Author