Taranto: Giove, ‘Non vendo e non ho bisogno di investitori’

“Nego categoricamente le voci che circolano nelle ultime ore riguardo alla possibile vendita della società”. È così che attraverso La Gazzetta del Mezzogiorno Massimo Giove, presidente del Taranto, stoppa i rumors delle ultime ore, specificando che “da quando sono a capo del club non ho mai ricevuto proposte serie da parte di soggetti realmente interessati ad acquisire la proprietà del Taranto”.

“La società non ha bisogno di cercare disperatamente investitori, andiamo avanti per la nostra strada“, aggiunge Giove che ribadisce. “Non ho mai ricevuto un’offerta irrinunciabile, pertanto continuerò a perseguire gli obiettivi con i miei sacrifici e le mie idee“.

Un passaggio sullo stadio: “Spero di poter utilizzare lo Iacovone anche nella prossima stagione. Ma se entro la fine di giugno non saremo in grado di presentare la documentazione necessaria per il nostro impianto, saremo costretti a richiedere Bari o Potenza. Non ci sono altre opzioni utili disponibili”.

