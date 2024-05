Taranto, Giorno risponde a Mongelli: ‘Siete voi strumentali’

Il Partito Democratico non intende fare polemiche strumentali, ma è deciso a ottenere risposte concrete per il territorio di Taranto, che sembra non interessare a Fratelli d’Italia e in particolare a Raffaele Fitto. Per questo, Mattia Giorno, deputato del PD, risponde a Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di FdI Taranto.

“Perché il CIS non viene convocato da quasi due anni?” chiedono i rappresentanti del PD al coordinatore Mongelli. “Perché non si affrontano con soluzioni serie le questioni dell’ex TCT, dell’arsenale, di Leonardo e delle varie vertenze aperte?”, si domanda Mattia Giorno.

Le accuse riguardano anche la gestione del dossier ILVA, che secondo il PD ha solo fatto perdere tempo, lasciando ancora in difficoltà le aziende dell’indotto e i lavoratori in AS. “Possiamo avere delle scuse per questo fallimento?”, si interroga ancora il deputato del PD che chiede chiarezza anche sulle infrastrutture strategiche e la loro realizzazione, sui progetti per le Zone Economiche Speciali (ZES) e la defiscalizzazione, e sui Giochi del Mediterraneo, che rischiano di essere compromessi da un ritardo di un anno.

Un’altra questione critica è la riduzione della spesa pro capite a Taranto, che Il Sole 24 Ore prevede sarà la città più penalizzata del sud con soli 50€ pro capite. “Cosa ne pensano i partiti di governo di questo?”, aggiunge Giorno.

Il PD conclude affermando che chi non risponde è strumentale, non chi difende il territorio e i cittadini. “Vorremmo lavorare insieme per Taranto, ma è chiaro che dovremo difenderla da chi sta impoverendo il sud e darà il colpo di grazia con l’autonomia differenziata”, conclude.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author