Taranto, Mongelli: ‘Al PD non rimane che predicare nel deserto’

“Nella distratta campagna elettorale del PD, forse ovattata dai salotti radical chic, giunge, evidentemente nella speranza di destare una qualche attenzione, la voce della segreteria provinciale che attacca la visita del Ministro Raffele Fitto, reo di aver scambiato Taranto per “una passerella tanto fugace quanto inutile”, scrive in una nota Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di Fratello d’Italia Taranto.

“Un comunicato intriso di strumentali accuse di incapacità che ben delineano la confusione che regna sovrana all’interno del PD jonico, ma che non può far dimenticare a nessuno che la gran parte dei problemi di Taranto derivano proprio dalle scelte scellerate di chi ha governato per anni l’Italia, la Regione ed il Comune, senza aver dato risposte ed anzi, come nel caso di Palazzo di Città, paralizzando ogni più proficua attività nell’interesse dei cittadini per beghe interne che si sono concluse con lotte fratricide proprio all’interno del PD”, aggiunge Mongelli.

“La differenza tra il Governo Meloni, finalmente scelto dai cittadini e i Governi che lo hanno preceduto sta proprio nella concretezza, realtà e nella serietà nell’affrontare le grandi sfide del territorio, che sebbene complesse, stanno impegnando l’esecutivo nella migliore soluzione possibile per il bene di Taranto, da anni fanalino di coda nel contesto nazionale e regionale, per scelte e giochi di potere che hanno visto protagonisti, ancora una volta, il PD e i suoi alleati”.

“L’autentico bagno di folla che Taranto ha tributato al ministro Fitto, il quale non si è sottratto al confronto personale con i cittadini, è la risposta più efficace a chi vorrebbe criticarlo con argomentazioni pretestuose, perché dimostra, ancora una volta, che i tarantini sanno riconoscere le capacità e la concretezza dell’azione politica, rispetto a chi ha fatto e sa fare solo chiacchiere dettate da palese frustrazione”.

“La contemporanea presenza del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione ed il PNRR e dell’On.le Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute, dimostra la grande attenzione per il nostro territorio del Governo Meloni ed è segno di garanzia ed unione di intenti con i rappresentanti del territorio. Il PD può tornare ad occuparsi delle proprie lacerazioni interne, le sfide di Taranto sono in buone mani e dare fiducia a Fratelli d’Italia per le prossime elezioni europee significa aiutare Taranto ad uscire dal cono d’ombra cui è stata sino ad ora relegata”, conclude Mongelli.

