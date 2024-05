Droga prodotta in casa, 34enne arrestato a San Giorgio Jonico

Lo scorso fine settimana, i Carabinieri di San Giorgio Jonico (Taranto) hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già da qualche giorno, era sotto osservazione da parte dei militari, insospettiti dai suoi movimenti in aree periferiche note per lo spaccio.

Durante un’irruzione nel suo appartamento, i Carabinieri hanno trovato quattro vasi di marijuana in fioritura, otto piante in essiccazione per un totale di 140 grammi, una busta contenente cinque “spinelli” pronti per la vendita e vari materiali per la coltivazione e il confezionamento della droga.

La sostanza stupefacente è stata inviata al LASS del comando provinciale di Taranto per le analisi. Considerato il quantitativo di droga e le modalità di detenzione, il 38enne è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori accertamenti.

