Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia, ha duramente criticato la Legge di Bilancio 2024 del Governo Meloni. “È davvero un bel regalo quello del Governo Meloni a Comuni e Province”, ha dichiarato riferendosi ai tagli previsti per gli enti locali.

Secondo Di Gregorio, una parte consistente della nuova spending review sarà attuata in proporzione alle risorse ricevute tramite il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). “Più finanziamenti Pnrr, più tagli! In questo modo il Governo ridurrà drasticamente gli stanziamenti per servizi di vitale importanza come asili nido, scuole per l’infanzia, rigenerazione urbana”, ha affermato.

Questa decisione, considerata scellerata dal consigliere, penalizzerà particolarmente i Comuni che ricevono maggiori risorse dal Pnrr, ossia quelli più bisognosi di interventi urgenti. “Taranto sembra essere tra le realtà più colpite d’Italia da questo nuovo modello di spending review, autentica mannaia voluta e decisa dal Governo delle destre”, ha aggiunto.

Di Gregorio ha concluso con un attacco diretto ai leader della Destra: “Meloni e Salvini, ancora una volta, si accaniscono contro chi avrebbe bisogno di maggiore sostegno: i ceti deboli, i lavoratori precari, il Mezzogiorno d’Italia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author