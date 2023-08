Taranto: Getta 50 grammi di cocaina dal finestrino, arrestato

La Polizia ha arrestato un 35enne pregiudicato per detenzione e spaccio di cocaina. Mentre percorrevano la SS7, i Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato e riconosciuto l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti, a bordo di un’auto.

Bloccato per un controllo da un’altra pattuglia giunta in ausilio, prima di fermarsi all’alt ha lanciato dal finestrino un involucro bianco finito in un appezzamento di terreno sottostante al cavalcavia che stava percorrendo.

La mossa non è sfuggita ai poliziotti che hanno recuperato l’involucro al cui interno c’erano 50 grammi di cocaina pura. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo portato nel carcere di Taranto.

