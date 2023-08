TARANTO – Completato il riconoscimento del neonato abbandonato a Taranto sabato scorso. L’istanza presentata dalla madre è stata ufficialmente recepita oggi, venerdì 18 agosto, dall’ufficio anagrafe del Comune di Taranto.

L’iter burocratico aveva subito un lieve ritardo a causa della necessità di completare la documentazione prevista. La volontà di riconoscere il piccolo era stata già espressa dalla donna lo scorso 16 agosto alla presenza del suo legale, l’avvocato Zinzi.

Non sarà più Lorenzo, nome scelto dal personale sanitario quando il bimbo giunse in ospedale: la 23enne georgiana ha deciso di cambiargli il nome. Lo ha partorito sabato scorso in un appartamento dove faceva la badante per poi abbandonarlo davanti a un cassonetto dei rifiuti in via Pisanelli, nel centro di Taranto.

Ora, concluso l’iter del riconoscimento, si dovrà decidere sull’affidamento del neonato. Su questo punto sarà necessario attendere ancora perché la posizione della madre è al vaglio della Procura dei minori di Taranto dal momento che è indagata per abbandono di minore.

Intanto la 23enne è stata dimessa dal reparto di Ginecologia del nosocomio tarantino, ora si trova in una struttura protetta e potrà allattarlo ogni tre ore. Il neonato, che sta bene, si trova ancora nel reparto di terapia intensiva del SS. Annunziata.

