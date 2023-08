Rapinarono tifosi del San Severo Basket, Daspo a 7 ultrà del Taranto

Domenico Condello, questore di Frosinone, ha firmato sette Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Taranto FC accusati di avere rapinato i sostenitori del San Severo Basket incontrati per caso nell’area di servizio Casilina Ovest a Castrocielo lungo l’autostrada Roma-Napoli.

I fatti risalgono al 30 gennaio del 2022: i sostenitori del Taranto rientravano da una trasferta a Latina e durante una sosta sull’A1 presero di mira i supporter della squadra di pallacanestro, che tornavano Puglia. Minacciandoli con bastoni li obbligarono a consegnare tamburi, megafoni, striscioni, sciarpe, bandiere, un giubbino e uno zaino dal minivan su cui viaggiavano.

I sette accusati dell’aggressione e della rapina sono stati identificati dalla Digos di Frosinone attraverso le immagini della Scientifica di Latina e della stazione di servizio. Per tutti, oltre al Daspo c’è la richiesta di giudizio per reati che, a seconda dei casi, vanno dalla rapina aggravata alla ricettazione, al porto abusivo di armi. Uno dei destinatari è attualmente detenuto nel carcere di Benevento per omicidio volontario.

