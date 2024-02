Taranto, furia Capuano: ‘Rigore inventato, ripetizione mai vista in Lega Pro’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il match tra Taranto e Crotone è stato ricco di sliding doors, le quali hanno reso la sfida scintillante ed imprevedibile. Dopo essere passati in svantaggio, gli ionici hanno rimontato il punteggio grazie alla doppietta del ‘solito’ Kanoute, per poi arrendersi al rigore ribattuto da Gomez. Un incontro commentato così dal tecnico del Taranto, Ezio Capuano: “Nel primo tempo abbiamo concesso solo il palleggio orizzontale ai nostri avversari, i quali non hanno mai concluso verso lo specchio della porta ad eccezione del cross che è valso il vantaggio, sul quale abbiamo difeso male. Abbiamo avuto noi le occasioni più pericolose, arrivando varie volte di fronte a Dini. Nella ripresa non c’è stata partita ma per la prima volta nella storia di questo campionato è stato ripetuto un rigore inventato. Sono arrabbiatissimo ma orgoglioso di essere un allenatore di Lega Pro. Non è possibile vincere una gara del genere, abbiamo ottenuto un risultato importante ma resta il grande rammarico. Non era facile giocare a Crotone con tutte queste problematiche. L’errore di Bifulco? Può sbagliare, così come Matera, il quale ha avuto l’occasione più notevole del match. Produciamo tantissimo ma sprechiamo numerose opportunità. Fuorigioco sul gol di Kanoute? Ho avuto anch’io il dubbio e ho guardato subito il guardalinee. Andrebbe rivisto ma ho avuto l’impressione che Battistini tenesse in gioco il nostro attaccante”.

