Taranto, Ferrarese commissario dei Giochi del Mediterraneo

TARANTO – E’ Massimo Ferrarese il commissario designato per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il decreto di nomina è del 4 maggio, con il compito di procedere alla “tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo”.

La scelta dei Ministri Fitto e Abodi (PNRR e Sport) cade su Ferrarese, 61 anni, nativo di Francavilla Fontana, storico ex presidente della New Basket Brindisi, ruolo ricoperto per sette anni, ex presidente della Provincia di Brindisi.

