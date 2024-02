Taranto, FdI: ‘Piano del commercio non tutela esercizi di vicinato’

“E’ un anno e mezzo che nella commissione comunale che si occupa delle Attività Produttive ci viene riferito che il nuovo piano strategico del commercio è pronto in quanto accoglie tutte le necessità evidenziate dalle associazioni di categoria. Ciò non risponde certamente al vero tant’è che alcune di queste associazioni nel corso dell’ultima riunione tenutasi a Palazzo di città, a cui abbiamo partecipato, hanno ribadito vecchi e nuovi rilievi e annunciato di esprimere parere sfavorevole al piano del commercio se non sarà modificato e riempito di contenuti concreti”. Lo scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.

“Il documento strategico si limita a essere una fotografica, sfuocata, dell’attuale situazione del commercio a Taranto contemplando marginalmente una serie di auspici circa le azioni amministrative da intraprendere in futuro. Poca sostanza insomma ma soprattutto ciò che ci meraviglia è l’assenza di tutele per gli esercizi di vicinato esistenti”, aggiungono.

”Si parla solo di ipotetici incentivi per nuove aperture, per cui al momento non ci sono coperture economiche, senza tener presente che il numero di esercizi che chiudono ogni trimestre è di gran lunga superiore a quelli che aprono. Nessun incentivo o detassazione sono previste per i commercianti e gli artigiani già esistenti, che da questo piano non riceveranno così alcun beneficio concreto”, sottolineano Vietri e Toscano.

”Un piano che, a nostro avviso, dovrebbe essere coordinato con quello urbanistico per meglio comprendere la compatibilità e l’utilità di ulteriore espansione urbanistica e commerciale della città per evitare dannosi scompensi. Un piano che andrebbe coordinato inoltre con una serie di previsioni tributarie, di servizi, interessando anche la viabilità per fronteggiare la problematica della desertificazione commerciale”, spiegano.

”Anche il commercio su aree pubbliche presenta criticità che non saranno risolte semplicemente con questo piano, ma che richiedono a monte la volontà di una riqualificazione sostanziale delle aree mercatali. Un piano sul quale ci sentiamo obbligati a incalzare ancora l’amministrazione comunale perché disattende le attese e non dà nessuna garanzia sulle azioni conseguenziali che verranno intraprese immediatamente dopo la sua approvazione a tutela del commercio locale che rappresenta un importante fetta dell’economia cittadina”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author