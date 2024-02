Grottaglie, emergenza igiene urbana: PD sollecita risposte immediate

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Grottaglie ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco e al presidente del consiglio comunale, chiedendo soluzioni tempestive per affrontare le gravi criticità nell’igiene urbana. Il 2 gennaio scorso, il PD ha già sollevato il problema della gestione inefficace dei rifiuti solidi urbani e indifferenziati, evidenziando le carenze del servizio e le disparità nel trattamento economico e normativo del personale.

Dopo il pronunciamento del TAR, che avrebbe dovuto concludere la gara per il “Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e indifferenziati del Comune di Grottaglie e gestione del Centro Comunale di Raccolta”, si sono verificate nuove e crescenti criticità. Ritardi e disfunzioni nella raccolta dei rifiuti stanno causando notevoli disagi ai cittadini.

Francesco Donatelli, presidente del gruppo consiliare del PD, insiste sulla necessità di una risposta immediata alla precedente interpellanza, sollecitando il sindaco a informare tempestivamente il consiglio comunale sulla situazione attuale. In particolare, si richiede chiarezza riguardo alle proposte di miglioramento presentate nella fase di offerta tecnica, con un’attenzione speciale al trattamento economico e normativo dei dipendenti.

L’emergenza igiene urbana a Grottaglie richiede azioni immediate e risposte concrete per garantire maggiore efficienza del servizio e alleviare i disagi della comunità locale. Il PD continua a monitorare da vicino la situazione, impegnandosi per un equo trattamento sia per i cittadini che per il personale coinvolto nel servizio di igiene urbana.

