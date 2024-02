Taranto Fc, De Marchi: “Dobbiamo proseguire con questa mentalità”

TARANTO – Un gol pesantissimo quello Michael De Marchi, la prima rete dell’attaccante veneto coincide con un importante successo.

“Sono felice per il gol, voglio rivederlo perché rimasta questa palla in area, sono riuscito a prenderla e depositarla in rete. Le prestazioni ultimamente stavano arrivando, capisco che quando c’è di mezzo un attaccante si parli solo dei gol, ma come ho detto altre volte il mio obiettivo è quello di cercare ad aiutare la squadra, il gol è una ciliegina che oggi c’è stata e sono felice per questo”.

ORA NON DOBBIAMO SPECCHIARCI. De Marchi lancia acqua sul fuoco: “Tre punti conquistati che però devono farci mantenere i piedi per terra, questa mentalità ci sta contraddistinguendo e non dobbiamo perderla. Abbiamo fatto una bella partita, cerco di dare al mister le mie caratteristiche migliori e sono contento di quello che sta emergendo in queste partite. In attacco ci siamo trovati bene, penso che tutti abbiamo fatto una grande partita, ho visto chi è entrato ha mantenuto la squadra alta mentre noi da fuori davamo sostegno, questo è lo spirito giusto per portare a casa questi risultati”

STIAMO FACENDO UN GRANDE CAMPIONATO “Abbiamo tre partite ravvicinate, dico sempre che il mio obiettivo nei prossimi impegni sarà sempre quello di cercare di aiutare la squadra il più possibili e magari dare anche continuità alle prestazioni, aspetto basico per poi costruirci sopra gol e azioni determinanti. Sarà importante non staccare i piedi da terra, stiamo facendo un grande campionato, la forza di questa squadra è la grande umiltà che dovrà necessariamente rimanere ben salda se si vorranno ottenere ulteriori successi”.

La video intervista a De Marchi



