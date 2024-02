Taranto, movimentato inseguimento dei Carabinieri in Viale Magna Grecia

TARANTO – Sabato sera movimentato a Taranto, a causa di un lungo inseguimento è avvenuto in Viale Magna Grecia, seminando paura tra i passanti. I Carabinieri sono riusciti a bloccare una Fiat Punto sulla quale viaggiavano i fuggitivi, al rondò di Viale Trentino, a bordo dell’auto tre giovani, che sono stati fermati e condotti in caserma, la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. Pare che il conducente della Punto non si sia fermato all’alt imposto dai militari, da qui è nato l’inseguimento conclusosi con l’impatto tra l’auto dei Carabinieri e la vettura in fuga, in seguito alla perquisizione sarebbe stato trovato un involucro contenente stupefacente, sono in corso accertamenti per appurare la natura della sostanza. Contuso in maniera lieve il militare che si trovava alla guida del mezzo di servizio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author