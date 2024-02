Taranto Fc, Capuano: “Non ci poniamo limiti, è un miracolo calcistico”

TARANTO – Eziolino Capuano è un fiume in piena nell’immediato dopo gara di Taranto – Catania, spazia dal successo contro gli etnei alla vicenda stadio Iacovone: “Abbiamo fatto tutto bene e sbagliato anche su qualche azione l’ultimo passaggio per poter fare magari anche il secondo gol. Gli ospiti dal canto loro, non hanno avuto nessuna occasione eccetto la palla all’ultimo tirata fuori, merito sicuramente dei ragazzi, di un grande gruppo che conosce i propri limiti, proprio attraverso queste qualità potrai enfatizzare delle caratteristiche che sono fondamentali per giocare a calcio, soprattutto in queste categorie. Penso che non ci sono più aggettivi per definire questi giocatori, sono contento. La partita l’avevamo preparata in questo modo, no mi sembra che ci sia stata sofferenza, abbiamo sempre gestito. Vedere giocatori sudare la maglia, aggredire, andare al limite dello strapazzo, sicuramente è molto difficile. Sono molto contento per la vittoria che dà un valore illimitato al nostro campionato, voglio dare merito alla tanta gente che ci ama”

SUL FUTURO NON C’È ANSIA, SI VIVE ALLA GIORNATA

“Non ci poniamo limiti, cerchiamo di fare il più possibile per goderci questo miracolo calcistico frutto di grande sofferenza, applicazione e sacrifici illimitati. Questa sera c’è l’apoteosi perché abbiamo battuto il Catania, venuta a giocare con la migliore formazione possibile, una partita storica che abbiamo cercato di onorare al meglio per dare una gioia ai nostri tifosi. Non so dove possiamo arrivare, dico che nella vita bisogna guardare sempre il presente e con questa vittoria andata già nel dimenticatoio, la prossima gara sarà difficilissima a Torre Del Greco. Se dovessimo arrivare ai playoff sarei felice perché è un risultato che manca a Taranto ormai da 14 anni, però il cammino è ancora molto lungo e tortuoso”.

La video intervista a Eziolino Capuano



