Taranto, esposto in Procura di Mimmo Battista su Abbate presidente

Mimmo Battista, attivista e fratello dello scomparso consigliere comunale Massimo Battista, ha annunciato attraverso un noto social network di avere “inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto un esposto affinché vengano svolte accurate indagini in relazione ai fatti e le circostanze che hanno portato alla elezione del Dott. Abbate a diventare Presidente del Consiglio Comunale di Taranto”.

“Mi spiace – spiega – aver utilizzato i social per questa dolorosa vicenda ma è giusto, secondo me, che i riflettori, prematuramente spenti restino invece accesi su fatti, circostanze e protagonisti.

Oggi , forse , è più semplice farsi una idea piu’ precisa circa quanto accaduto”.

Di seguito il video integrale pubblicato sul profilo Facebook di Battista.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author