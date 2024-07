Taranto, emergenza 118: Maldarizzi: ‘Assunzioni per evitare disastro’

Nella giornata del 10 luglio 2024 si è conclusa l’audizione in III Commissione Sanità sulle criticità del Set 118 Sanitaservice ASL TA dovute alla carenza di personale. La Commissione, presieduta da Mauro Vizzino, ha affrontato il problema della mancanza di 39 autisti soccorritori non ancora internalizzati. La questione è stata sollevata dai consiglieri Antonio Paolo Scalera (La Puglia domani) e Massimiliano Di Cuia (FI).

Il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, ha evidenziato la “gravità estrema” della situazione, con solo 16 medici su 85 previsti e 30 infermieri mancanti. Il direttore generale di Sanitaservice, Giuseppe Pulito, ha assicurato che il bando per le nuove assunzioni, che valorizzerà l’esperienza dei lavoratori storici del 118, è in fase finale e potrebbe essere pubblicato la prossima settimana.

Giovanni Maldarizzi, segretario generale UIL FPL Taranto, ha ribadito la prevedibilità della crisi, sottolineando l’importanza di rispettare la normativa vigente e di evitare turni di lavoro eccessivi. Ha ringraziato i consiglieri per l’audizione e ha sollecitato l’urgenza del bando, criticando il ritardo nell’intervento politico.

In conclusione, l’audizione ha posto in evidenza la necessità di azioni rapide e concrete per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, soprattutto durante il periodo estivo di maggiore pressione.

