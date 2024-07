Frecciarossa Taranto-Roma, Stellato chiede audizione di Rfi

Una nuova audizione, questa volta con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è stata richiesta da Massimiliano Stellato per chiarire definitivamente la controversa questione della sospensione dei treni Frecciarossa da Taranto a Roma. L’iniziativa arriva a seguito dell’audizione dei delegati di Trenitalia e dell’assessore regionale ai Trasporti, tenutasi oggi presso la V commissione del Consiglio regionale.

Dal 8 giugno al 8 settembre, il Frecciarossa che collega Taranto a Roma è stato cancellato. Questo costringe i passeggeri, inclusi i turisti, a partire da Bari per raggiungere la capitale, creando non pochi disagi.

Trenitalia ha giustificato la sospensione con lavori sulla tratta, effettuati da RFI per il secondo anno consecutivo durante il periodo estivo. Tuttavia, Stellato non accetta questa spiegazione.

“Taranto cerca di emanciparsi dalla monocultura industriale attraverso il turismo, ma le infrastrutture non aiutano. Dall’aeroporto di Grottaglie non ci sono voli, l’autostrada termina a Massafra e ora anche i treni che collegano la città al resto d’Italia diminuiscono. Non è sufficiente garantire collegamenti regionali alternativi. Non è plausibile che una città di mare, che punta sul turismo balneare e culturale, resti isolata durante la stagione estiva – ha dichiarato Stellato -. Non è accettabile che Trenitalia respinga ogni richiesta di prolungamento o deviazione temporanea delle tratte, sostenendo che i bus sostitutivi siano sufficienti, poiché questi trasferimenti causano solo disagi”.

Stellato propone di riprogrammare i lavori sulla linea in periodi non estivi per non impattare negativamente sul turismo. Inoltre, suggerisce che la regione potrebbe coprire gli oneri aggiuntivi derivanti da eventuali deviazioni dei treni Frecciarossa da altre tratte, garantendo così il servizio su Taranto.

“Questo territorio merita rispetto. L’area di Taranto sta facendo sforzi enormi per rilanciarsi attraverso il mare, la cultura e il marketing territoriale. Tuttavia, penalizzazioni così gravi in piena estate rischiano di vanificare questi sforzi”, ha concluso Stellato.

