‘Taranto perde opportunità per migliorare welfare cittadino’

“Ancora una volta, siamo costretti a denunciare una grave negligenza da parte del Sindaco Melucci e dell’Assessore alle Politiche Sociali Gabriella Ficocelli. Il Comune di Taranto ha infatti perso una significativa opportunità per migliorare il welfare cittadino, omettendo di promuovere la possibilità di destinare il 5×1000 al sostegno delle attività sociali comunali, come previsto dalla normativa vigente”. Lo scrive in una nota Mirko Maiorino, segretario cittadino Partito Liberale Italiano.

“Il 5×1000 è una quota dell’IRPEF che i cittadini possono destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, a organizzazioni non profit iscritte negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate, inclusi i comuni per le loro attività sociali. Diversi comuni italiani, come Manduria nella nostra provincia, hanno sollecitato i cittadini a destinare il 5×1000 dell’IRPEF al Comune, finanziando così progetti di natura sociale. È cruciale evidenziare che il 5×1000 non è alternativo all’8×1000 e non comporta costi aggiuntivi per i contribuenti. È una scelta che permette di destinare parte delle imposte già pagate a iniziative sociali”, spiega Maiorino.

“L’incapacità del sindaco Melucci e dell’assessore Ficocelli di promuovere questa iniziativa ha comportato la perdita di preziose risorse che avrebbero potuto migliorare i servizi sociali della nostra città. Questi fondi avrebbero potuto potenziare le azioni di ascolto, sostegno e contrasto alle violenze, nonché la creazione di nuovi centri educativi e di supporto per i cittadini più vulnerabili. È emblematico, ad esempio, che le politiche giovanili rappresentino una voce a zero nel bilancio comunale, dimostrando una grave mancanza di attenzione verso le future generazioni”, continua il segretario cittadino del PLI.

“I cittadini di Taranto meritano una gestione più attenta delle risorse disponibili. Il Partito Liberale sollecita l’amministrazione comunale a prendersi le proprie responsabilità e a mettere in atto tutte le misure necessarie per recuperare il tempo perso, evitando ulteriori occasioni mancate per ottenere risorse utili al territorio. I fondi del 5×1000 sono fondamentali per finanziare progetti di solidarietà e per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei giovani della nostra città. L’amministrazione deve impegnarsi seriamente per il benessere sociale della comunità, evitando sprechi di opportunità come è già avvenuto con i fondi per gli asili nido. La mancanza di progettualità del Sindaco Melucci e dell’Assessore Ficocelli non può essere tollerata: è tempo di agire con determinazione e visione per il futuro della nostra città”, conclude Mirko Maiorino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author