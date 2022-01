TARANTO Ospite della trasmissione Rossoblù 85, in onda su Antenna Sud, il direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, ha affrontato diverse tematiche.

CONDIZIONE TESSERATI POSITIVI. “Grazie a Dio stanno tutti bene – conferma il ds – e nessuno di loro presenta sintomi rilevanti. Faremo un controllo ogni due giorni per verificare le loro condizioni, ma siamo tutto sommato tranquilli”.

MATCH CONTRO IL PALERMO. “Non credo sia a rischio: per precauzione è già stato posticipato il secondo turno di campionato, con la normativa che entrerà in vigore il prossimo 10 gennaio ritengo che anche il campionato avrà i suoi vantaggi e sarà, dunque, regolare”.

CALCIOMERCATO E SIRENE PER FERRARA. “Siamo vigili e attenti, ma anche consapevoli che il Taranto, fin qui, ha disputato un ottimo percorso e che ora i calciatori non ci ‘snobbano’ più. Qualcuno non ha reso secondo le aspettative, ma ha ugualmente contribuito. Ferrara ha compiuto quel salto di qualità a livello mentale e ora, non posso negarlo, ha diversi estimatori, ma non lo lasceremo partire così facilmente”.

INFORTUNI. “Se Tomassini e Granata dovessero negativizzarsi, potrebbero essere a disposizione già a Palermo, così come Guastamacchia che sarà inserito in lista al posto di Diaby per il quale, purtroppo, la stagione è finita. Riccardi si sottoporrà a esami strumentali, per Ferrara potrebbe volerci un po’ più di tempo”.