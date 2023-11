Taranto: droga e armi, blitz dei carabinieri nel quartiere Tamburi

Droga e armi, Blitz dei carabinieri di Taranto nel quartiere Tamburi in due distinte operazioni. Nella prima un 42enne e un 36enne sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari perché fermati mentre erano a bordo di un’auto delle vicinanze del siderurgico ionico, avrebbero tentato di disfarsi di due involucri di cellophane, lanciandoli dal finestrino della macchina.

All’interno degli involucri c’erano 21 grammi di eroina. Durante la successiva perquisizione personale e veicolare sono stati trovati altri grammi di droga, con ogni probabilità cocaina; mentre nella casa del 36enne sono stati trovati altri grammi di eroina e un bilancino elettronico di precisione, probabilmente usato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. I due uomini sono ristretti agli arresti domiciliari nelle proprie abitazioni.

Parallelamente in un’altra operazione dei carabinieri, sempre nel quartiere “Tamburi”, sono stati ritrovati circa due chili e mezzo di eroina, suddiviso in cinque panetti, oltre a quasi mezzo chilo di hashish e 50 grammi di marijuana. Oltre alla droga, nel secondo blitz i militari hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica Beretta modello 92 Fs Compact, calibro 9 per 21, completa di 11 proiettili e numerose munizioni dello stesso calibro e di calibro 38 special.

Tutta la droga recuperata è stata inviata a laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale dei carabinieri di Taranto.

