Maltempo: alberi caduti e disagi alla circolazione nel foggiano

Sono oltre trenta gli interventi effettuati nelle ultime ore dai vigili del fuoco in provincia di Foggia per il maltempo. A causa del forte vento diversi gli alberi caduti, che in alcune circostanze hanno provocate disagi alla circolazione stradale, per la presenza di detriti e rami sulle carreggiate. Gli interventi più complessi sono stati effettuati sui Monti Dauni. In alcune aree di campagna di Alberona, inoltre, sono diverse le aziende agricole che hanno subito danni, con coperture di capannoni divelte e alberi sradicati.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp