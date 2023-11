Auto travolge bici sulla Novoli-Carmiano, muore 39enne

Seconda tragedia della strada in poche ore in Salento. Un giovane senegalese di 39 anni è stato travolto mentre era in bici da una Fiat 600. L’incidente si è verificato sulla Novoli-Carmiano. All’arrivo del 118 il cuore del giovane aveva già smesso di battere, troppo gravi le ferite riportare. Per i rilievi sono giunti i carabinieri di Campi Salentina.

